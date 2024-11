Cadela Atena localiza R$ 180 mil em cocaína, skunk e maconha em Iporã

A cadela Atena ajudou a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) a localiza R$ 180 mil em cocaína, skunk e maconha em duas ocorrências em Iporã (Noroeste).





No domingo (10), por volta das 20h15, a equipe de operações com Cães e a Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) da 4ª Cia BPRv (Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária) abordaram um ônibus intermunicipal. Durante a vistoria no interior do veículo, o cão de faro indicou a presença de entorpecente no corpo de duas mulheres. Em revista pessoal, foram encontrados tabletes de substância análoga à cocaína no corpo de ambas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O peso total foi de 4,4 kg de droga, avaliada em R$ 100 mil. O entorpecente e as mulheres foram entregues na Polícia Civil.

Publicidade