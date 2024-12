Famílias aproveitam a noite para observar planetas na Praça do Aeroporto de Londrina

A estudante do 4º ano do ensino fundamental Elisa Delalibera Soni, 10 anos, também observou Vênus através do telescópio. Ela compara o planeta com a Lua. ‘’Falaram para mim que Vênus é igual à Lua, pois ele tem fases, e quanto mais perto da Terra, maior ele fica’’, explicou.

UEL e Grupo Folha de Londrina promovem a segunda edição do VestibaFest no Calçadão

Acompanhado de seu pai, o estudante do 3º do ano do ensino fundamental Heitor Albertoni, de 9 anos, ficou encantado com o planeta Vênus, mas o que mais chamou sua atenção foi Júpiter. ‘’Achei ótima a experiência, dava para ver uma bolinha, mas o planeta maior e mais bonito é Júpiter. Achei tudo muito incrível por aqui’’, declarou o estudante, que ainda não tem aula de ciências, mas diz ser apaixonado pela astronomia.

O evento do Gedal é gratuito e é promovido mensalmente, atraindo pessoas de todas as idades de Londrina e região. Para 2025, o grupo pretende ampliar o evento para outras cidades da região, e também levar para outras regiões de Londrina.

Diversas famílias aproveitaram a noite agradável da última terça-feira (17) para prestigiar o último evento do ano do Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina), que ocorreu na Praça Nishinomiya, em frente ao Aeroporto de Londrina. O evento de astronomia reuniu centenas de pessoas, inclusive crianças apaixonadas pelo sistema solar, que puderam observar os planetas Júpiter, Saturno e Vênus, através de alguns telescópios instalados no local.

SUCESSO EM 2024

De acordo com o coordenador do Gedal, Miguel Fernando Moreno, a avaliação do ano foi positiva, pois, em 2023, os encontros eram bimestrais, por conta da demanda em relação à proporção do evento e pelo risco de cancelamento por conta do mau tempo. Os encontros passaram a ser mensais em 2024, assim, se houver necessidade de cancelamento, o intervalo de tempo entre as edições é menor.





O evento de observação desta terça-feira foi mais básico do que outros, já que, em média, atraí quase mil pessoas para a praça do Aeroporto. ‘’Na Rua, de Olho pra Lua’’ estava previsto para o início do mês, em 7 de dezembro, mas, por conta do período chuvoso, foi adiado para o dia 14, quando novamente precisou ser cancelado devido às chuvas.

Publicidade





Assim, esta última edição ocorreu na noite da última terça, para encerrar o ano com chave de ouro e realizar o sorteio do telescópio.