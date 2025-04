Famílias aproveitam o domingo na ExpoLondrina 2025

Diversas famílias aproveitaram para passear no parque de Exposições Governador Ney Braga durante a 63ª ExpoLondrina 2025, no domingo (6). Apesar do dia ensolarado, os visitantes mantiveram firmes e fortes em filas de estandes, em brinquedos no parque de diversões e em barracas de alimentação. Houve registro de filas também na entrada do estacionamento 2.

No fim da tarde de domingo, a reportagem do Portal Bonde esteve acompanhando a movimentação de visitantes na feira. Houve fluxo intenso de pessoas dentro e fora do parque de exposições. O evento segue até o próximo domingo, 13 de abril.

Uma atração que já é sucesso na feira e atraí milhares de visitantes todos os anos é a Via Rural – Fazendinha. No estande da empresa que mostra o processo de produção da seda, as crianças ficam encantadas. É o caso dos irmãos de Londrina Benício Conessa, 4, e Heitor Conessa, 5, que ficaram atentos com as explicações dos funcionários da empresa e também ousaram segurar na mão o bicho-da-seda pela primeira vez. ''O bichinho é fofinho, não dá cosquinha. Na próxima semana, vou levar todos eles embora para minha casa'', disse Heitor, fazendo planos para quando a Exposição terminar.



Josiel Aparecido/Portal Bonde



Um local bastante disputado pelos visitantes é o parque de diversões, que fica localizado próximo à entrada principal do parque. No espaço, há brinquedos para todos os gostos e idades, desde atrações infantis até os mais radicais para os mais corajosos. Dentre os radicais está a montanha russa, que causa frio na barriga. O médico veterinário de Londrina, Rafael Silveira, 39, andou na montanha russa com sua filha, e descreveu a sensação. "Foi divertido, foi emocionante, porém houve um frio na barriga na hora da descida.'' Ainda comentou que toda a família estava aproveitando o passeio no parque de diversões.



Josiel Aparecido/Portal Bonde





PARQUE LOTADO NO FINAL DE SEMANA



O presidente da SRP (Sociedade Rural do Paraná), Marcelo El Kadre, comemorou o fluxo intenso de pessoas nos três primeiros dias, principalmente no domingo, quando o parque ficou lotado. "Por tudo que fizemos de novo, tudo o que está acontecendo de diferente na feira. Isso era a provocação que nós queríamos fazer para o nosso público, acho que alcançamos um objetivo'', ressaltou. El Kadre espera que o número de visitantes até o final da ExpoLondrina chegue a 500 mil pessoas, pois nos três primeiros dias a feira registrou 23% a mais de público.



DEMORA NA FILA DO ESTACIONAMENTO 2



Por conta da grande movimentação de pessoas no parque de exposições, houve bastante fila na bilheteria do estacionamento 2, cujos caixas são poucos para atender às pessoas. O corretor de seguros, José Reginaldo da Silva, 53, relatou a espera de mais de 40 minutos na fila para comprar o ingresso para o parque. "É um absurdo, falta de organização. Me informaram que houve problema no sistema, nós não podemos ser punidos por conta do sistema, de qualquer forma é necessário ter agilidade no atendimento, pois é um direito do consumidor.'' Silva comentou ainda que frequenta a exposição há pelo menos dez anos e nunca se deparou com essa situação, ele sugere mais caixas para atendimento. ''Poderiam por caixas automatizados para agilizar, pois viemos em um domingo à tarde para curtir a exposição e ficar quase uma hora na fila é complicado.'' O Portal Bonde questionou o presidente da SRP sobre a demora na fila e reclamação dos visitantes. El Kadre salientou que o que puder melhorar irá melhorar, para que o público tenha uma melhor experiência na feira. ''Nesse caso, houve um grande fluxo de pessoas entrando no parque. Eu não posso abrir 50 entradas de bilheterias porque isso pode colapsar depois dentro do estacionamento, então, é um jogo de xadrez que temos que ter muita cautela. Claro, se existe essa fila, temos que tentar diminuir'', ressaltou.



ACESSIBILIDADE



O engenheiro agrônomo de Bela Vista do Paraíso (região metropolitana de Londrina), Bruno Soares, 41, estava passeando com sua filha, Marina Soares, 9, que é cadeirante. Quando se trata de acessibilidade, ele aponta que a situação está razoável dentro do parque. ‘’Em alguns pontos tem um bom acesso, tem rampa, tem sinalização, mas em outros, como, por exemplo, no parque de diversões, deixa a desejar, pois, devido o piso ser de pedra e isso afeta o trânsito de cadeiras de rodas ou de pessoa com movimentação limitada’’, disse.



MUSEU DA SOCIEDADE RURAL





Também no último domingo, o museu da SRP registrou mais de 2 mil pessoas visitando o espaço, o prédio está localizado próximo à entrada do parque. "O Museu foi fundado em 2010 e funcionava apenas durante a Exposição, porém desde 2022 o prédio é aberto diariamente. Este ano estamos com uma exposição temporária vinculado com o tema principal da Expo que é o ‘’Agro do início ao fim do dia’’ e a gente tem uma alteração na nossa exposição de longa duração, que não alterava desde 2010’’, explicou a gestora do museu, Rúbia Fernandes. Além do período de Exposição, o museu fica aberto o ano todo para o público em geral, principalmente para crianças de escolas de Londrina.

Para diretores interessados em levar crianças de escolas para visitarem o museu, é necessário agendamento no e-mail: [email protected] ou ligar no número 4333782053. Para grupos maiores de pessoas é importante entrar também em contato com o número.

*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.



