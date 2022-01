Farmácia Municipal de Londrina reabre nesta segunda-feira após reformas

A Farmácia Municipal de Londrina reabriu nesta segunda-feira (17), após interromper temporariamente os atendimentos presenciais para a reforma do espaço.

O horário de funcionamento também retorna ao normal, das 7h às 18h. E, a partir de quinta-feira (20), os atendimentos serão prestados somente mediante agendamento prévio, que deve ser feito pelo portal da Prefeitura.

A Farmácia Municipal fica na rua Alameda Manoel Ribas, 85, Centro.





As melhorias da Farmácia Municipal foram executadas com o objetivo de otimizar o funcionamento dos serviços, já que nas últimas semanas havia registrado uma média de 600 a 700 atendimentos por dia.





Na Farmácia Municipal, os pacientes com prescrição médica podem retirar os medicamentos, inclusive de controle especial, que não são ofertados nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, explicou que os serviços incluem adequação dos ambientes, principalmente a sala de espera, que agora poderá comportar mais 50 pessoas sentadas.





Para a dispensação de medicamentos na Farmácia Municipal, o usuário deve ter idade igual ou superior a 18 anos e comparecer, tendo em mãos, a receita médica junto com documento de identificação com foto e cartão SUS do paciente, mais o próprio documento de identificação.