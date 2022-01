Londrina libera agendamento para vacinação de crianças de 11 anos contra Covid-19

Londrina liberou, na noite de sexta-feira (14), o agendamento da vacina contra a Covid-19 para as crianças. Neste momento, podem agendar todas as com comorbidades que entregaram a documentação prévia e tiveram seus cadastros validados e também os que têm 11 anos nascidas até o dia 30/06/2010.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Para receber com as crianças, foi preparada uma decoração especial no CCI (Centro de Imunizacão da Zona Norte). A partir de segunda-feira (17) o CCI atenderá somente crianças.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade