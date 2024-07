Fazendinha, parque e missa em ritmo sertanejo atraem visitantes para Quermesse Junina

A Quermesse Junina de Londrina, realizada no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Vila Nova, atraiu diversos visitantes neste final de semana. Com duas missas com músicas em ritmo sertanejo, parque de diversão, fazendinha com pequenos animais e uma praça de alimentação com comidas típicas, o público teve diversas opções para aproveitar.





A Quermesse ainda continua no próximo fim de semana, nos dias 6 e 7 de julho, das 16h às 22h. O padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário, ressalta que a festa é tradicional e atrai pessoas de toda a cidade e, inclusive, de outros municípios.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"Muitos vêm para rezarmos juntos, participarmos das celebrações. Enquanto outros passam por aqui, trazendo os filhos e as famílias para curtirem as atrações. O importante é estarmos todos reunidos num ambiente tranquilo e familiar”, afirma.







Neste ano, a festa ainda contou com uma novidade: a fazendinha com pequenos animais. A nova atração, de acordo com o padre Rodolfo, foi a que mais atraiu as crianças e os adultos. Ele conta ainda que, dois dias antes de chegarem ao santuário, dois cabritinhos nasceram e receberam seus nomes, de Come e Damião, ali mesmo no Santuário.

Publicidade





Mas essa não será a única novidade, já que, no próximo fim de semana, a presença do Projeto Animalize, que atua no resgate de animais abandonados e na adoção consciente de cães, vai fazer sua estreia no domingo (7), a partir das 17h, para as famílias que quiserem adotar um pet.