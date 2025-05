Febre Amarela: Saúde de Londrina convoca quem ainda não se vacinou

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) de Londrina está intensificando a divulgação da vacina contra febre amarela. A conscientização busca reforçar a importância da vacinação e ampliar a imunização dos públicos-alvos indicados, ou seja, todas as crianças, desde os 9 meses a menores de 5 anos, com dose de reforço aos 4 anos, até adultos com 59 anos.





A diretora do setor de Vigilância em Saúde da SMS de Londrina, Fernanda Fabrin, apontou que a chegada do Carnaval causa grande preocupação no avanço da doença. “O Carnaval está próximo, sendo que perto do feriado aumenta a movimentação de chegadas e saídas. Além disso, a febre amarela é sazonal e estamos no período em que ocorrem mais casos da doença, entre dezembro e maio”, frisou.

Outro fator de motivação para intensificar a conscientização na cidade é a própria característica da febre amarela, doença infecciosa febril aguda, imunoprevenível, de evolução abrupta e gravidade variável. A letalidade é elevada nas suas formas graves e a febre é transmitida por mosquitos, sendo o Aedes aegypti seu principal vetor.





Fabrin informou que a Secretaria Municipal de Saúde está enviando informes para todos os serviços de saúde, e frisou que o auxílio da mídia ajudará a espalhar essa convocação para que mais gente seja vacinada. Ainda não há definições quanto a uma possível realização de vacinação especial de febre amarela, como no formato de Dia D, por exemplo.

“A vacina é primordial contra a febre amarela, já que alcança imunização da doença entre 93% e 100%. É necessário que as pessoas se conscientizem dessa importância. Por isso, vamos também intensificar a busca ativa para incentivar ainda mais o comparecimento das famílias às Unidades Básicas de Saúde. Todas elas ofertam doses e estão abertas para atender as pessoas”, destacou.





A SMS informou que Londrina está hoje com 6.875 doses da vacina disponíveis em estoque. Atualmente, o município tem 80,95% de cobertura vacinal somente para menores de 1 ano, dentro do índice preconizado pelo Ministério da Saúde para essa faixa populacional prioritária da campanha. O Paraná tem 80,81% de cobertura vacinal no momento. E a meta de vacinação do Ministério da Saúde é de 95%, conforme dados de 2024.

