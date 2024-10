Feira da Concha recebe o show de Jaca Trio especial Tim Maia nesta sexta em Londrina

Nesta sexta (24), às 19h, a Banda Jaca Trio se apresentará na Feira Gastronômica Central - Comida de Rua, da Concha Acústica, centro de Londrina. O público poderá conferir a apresentação musical do trio com o especial do Tim Maia, R&B, MPB, samba funk, sou funk e samba.





O evento, que é gratuito, acontecerá das 18h às 22h, na rua Piauí, 130 na Concha Acústica. Além da Banda Jaca Trio, o Coro Voz Viva também estará presente na abertura do show.

Ainda estarão presentes barracas de alimentação com diversas opções de alimentos como: torresmo, pipoca, crepes suiço, kafitas recheadas, parmegiana de carne de peixe, lanches prensado, sanduíche carioca, pastéis, salgados, espetinhos, doces, churros, bombons, algodão doce, pães caseiros, queijo, hortifruti com grande variedades e frutas. Bebidas como, caldo de cana, sucos, além de beertruck, pilsen, larger, ipa e chopp de vinho também podem ser apreciadas.



Um dos objetivos da Feira da Concha é a revitalização e ocupação do centro histórico de Londrina. A feira é desenvolvida pela Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina.





Demais informações poderão ser consultadas no instagram @concha_acustica_