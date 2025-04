Feriado da Sexta-Feira Santa: Aeroporto de Londrina deve movimentar mais de 8 mil passageiros

A CCR Aeroportos, empresa responsável pelo Aeroporto Governador José Richa, em Londrina, prevê aumento de 25% no fluxo de passageiros entre a Sexta-Feira Santa (18) e a próxima segunda-feira (21), feriado de Tiradentes. De acordo com a concessionária, espera-se cerca de 8.300 passageiros nos quatro dias. Ao todo, estão programados 42 embarques e desembarques, com 4.140 chegando para visitar o município e região.





Por outro lado, 4.169 passageiros utilizarão o aeroporto para viajar à novas localidades, dentre os quatro destinos ofertados pelo aeroporto - Curitiba, Campinas (SP), Guarulhos (SP) e Congonhas (SP).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Dicas para quem irá viajar





Para ter uma viagem segura e tranquila, a CCR recomenda aos passageiros que cheguem com antecedência ao horário marcado de seu embarque (em voos nacionais, no mínimo duas horas; internacionais, três horas), checar se está com todos os documentos necessários, atenção às restrições de bagagens e uso de recursos digitais oferecido pelas companhias aéreas - economizando tempo e agilizando o embarque.