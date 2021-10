Feriado deve elevar em 35% a movimentação na rodoviária de Londrina

O TRL (Terminal Rodoviário de Londrina) estima que 37.350 pessoas devem passar pelo local nas operações de embarque, desembarque, trânsito e turismo de sexta-feira (8) a quarta-feira (13), de acordo com a administradora, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização).

Reforçada em função do feriado de Nossa Senhora Aparecida (12), a expectativa de movimentação corresponde a um aumento de 35% em relação à média diária de passageiros observada em setembro, quando aproximadamente 4.600 viajantes utilizaram a rodoviária todos os dias.

Para suprir o acréscimo na demanda, as operadoras de transporte devem colocar à disposição dos usuários cerca de 180 ônibus extras. Os veículos deixarão Londrina com destino a cidades como São Paulo, Franca, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba, Foz do Iguaçu, Umuarama e Cuiabá, além de municípios do litoral catarinense.





Os períodos de movimentação mais intensa nas operações de embarque devem ser registrados na sexta-feira e na terça, enquanto os desembarques devem agitar o saguão do TRL no sábado (9) e na quarta-feira.

Para garantir a tranquilidade dos passageiros, a superintendência da rodoviária solicitou reforço no patrulhamento realizado pela GM (Guarda Municipal). Já os agentes de trânsito da CMTU ficarão responsáveis pela orientação dos motoristas nas vias do entorno.





Recomendações





Chegar às plataformas com antecedência; portar documentos pessoais, de preferência com foto; fazer a identificação das bagagens e mantê-las sempre por perto são dicas importantes na hora de viajar. Para crianças e adolescentes menores de 16 anos desacompanhados dos responsáveis, as partidas só podem ocorrer mediante autorização expedida em cartório.





Para diminuir os riscos de infecção pelo novo coronavírus, outra orientação é o uso contínuo de máscara, distanciamento social e utilização de álcool em gel. Itinerários, telefones das concessionárias e outras informações estão disponíveis no site www.trl.com.br e no número (43) 3372-1800.