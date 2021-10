Saiba como funcionarão os serviços municipais em Londrina no feriado de 12 de outubro

O prefeito Marcelo Belinati (PP) decretou ponto facultativo em Londrina na véspera do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, no dia 12 de outubro, quando também é comemorado o Dia das Crianças.

No dia 11 de outubro, as repartições públicas municipais não terão expediente na sede administrativa da prefeitura e também nas secretarias e órgãos municipais, e os atendimentos serão retomados normalmente na quarta-feira (13).

O decreto nº 1.108 pode ser acessado, na íntegra, pelo Jornal Oficial do Município, edição 4.456, publicado na terça-feira (5).





O fechamento nos dias 11 e 12 incluem órgãos como a Cohab-LD (Companhia de Habitação de Londrina), Procon-LD (Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina), Caapsml (Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina) e outros.

Durante todo o período, não haverá interrupção nos serviços considerados essenciais, incluindo os de urgência e emergência, saúde e segurança. Os órgãos que prestam essas atividades deverão escalar os servidores de acordo com a exigência, para que não ocorra a descontinuidade dos atendimentos e a qualidade do serviço não seja comprometida.





Saúde





Tanto na segunda-feira (6) como na terça (7) terão funcionamento normal os plantões dos Prontos Atendimentos do Maria Cecília (18 horas) e do União da Vitória (16 horas), bem como do Jardim Leonor (24 horas), além da UPA 24 horas Maria Angélica Castoldo (Centro-Oeste).





Continuarão funcionando, sem interrupção, o plantão do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) III, o PAI (Pronto Atendimento Infantil), a Maternidade Municipal Lucilla Balallai e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência).





Até terça-feira (12), ficarão fechadas as UBS (Unidades Básicas de Saúde), o CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), a Policlínica Municipal, o Caps I e o Caps AD. O funcionamento retorna na quarta-feira (13).





As exceções serão as UBSs que estão realizando exclusivamente a vacinação contra Covid-19. No sábado (9), das 7h às 19h, estarão abertos o CCI (Centro de Imunização) da Zona Norte e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Jardim do Sol, Alvorada, Eldorado, Ouro Branco e Vila Casoni.





No domingo (10), das 7h às 19h, funcionarão para vacinação o CCI Norte e as UBSs do Alvorada e Ouro Branco. Já na segunda-feira (11), das 7h às 19h, todas as unidades mobilizadas para vacinação de Covid-19 ficarão abertas. E na terça (12), dia do feriado, haverá vacinação no CCI Norte e unidades do Eldorado e Jardim do Sol, seguindo o mesmo horário dos dias anteriores.





Educação





Na rede municipal de ensino de Londrina, todas as unidades escolares estarão fechadas nos dias 11 e 12 de outubro, e, portanto, não haverá aulas nas escolas municipais, CMEIs (Centros Municipais de Educação) e CEIS (Centros de Educação Infantil) filantrópicos conveniados. As atividades serão retomadas, regularmente, na quarta-feira (13), com a realização das aulas no modelo atual em vigência, conforme estabelece a Secretaria Municipal de Educação.





Defesa Social





Durante todo o final de semana e período do feriado, a GML (Guarda Municipal de Londrina) operando normalmente, 24 horas por dia. Haverá trabalho de patrulhamento das áreas públicas, espaços de lazer, parques, praças, lagos, pistas de caminhada, ciclovias, academias ao ar livre e demais espaços similares.





Além disso, prosseguem igualmente o serviço de videomonitoramento da GML e as ações de fiscalizações de estabelecimentos suspeitos de descumprir os decretos municipais que regulam o funcionamento de comércio, indústrias e outros segmentos. A população pode registrar denúncias e ocorrências pelos telefones 153 (Guarda Municipal) e 199 (Defesa Civil).





Acesf





O órgão não terá atendimentos administrativos em sua sede durante este final de semana e feriado. A retomada das atividades será na quarta-feira (13). No entanto, os atendimentos funerários continuam funcionando normalmente, 24h, todos os dias da semana, inclusive no feriado. Informações gerais sobre os serviços da Acesf podem ser obtidas pelo site https://acesf.londrina.pr.gov.br/ .





Como forma de reduzir os riscos de contágio e transmissão de Covid-19, a Acesf orienta para que apenas um representante familiar compareça até a sede da autarquia para realizar os devidos encaminhamentos.





Fazenda





No período do feriado, não haverá atendimentos na praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda. O funcionamento retorna juntamente com a reabertura da sede da prefeitura, na quarta-feira (13).

No entanto, o sistema on-line segue disponível ao público para agendamento de horários e demandas diversas, incluindo a adesão ao Profis (Programa de Regularização Fiscal) e outros débitos e taxas municipais.





A página geral da Secretaria Municipal de Fazenda pode ser acessada clicando aqui.