Feriado do Padroeiro: Londrina terá comércio aberto

Após quatro rodadas de negociação entre patrões e empregados do comércio foi decidido que as lojas de Londrina irão abrir nesta sexta-feira, dia 24 de junho, data em que se celebra o Padroeiro de Londrina, Sagrado Coração de Jesus. O comércio ficará aberto das 8 horas até 18 horas.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





LEIA MAIS: Confira o funcionamento dos serviços municipais no feriado do Padroeiro de Londrina

Continua depois da publicidade





A negociação teve início após o arcebispo de Londrina, Dom Geremias Steinmetz, dar o sinal verde ao não se opor à abertura do comércio no feriado religioso. O Sincoval ( Sindicato do Comércio Varejista de Londrina) entrou em contato com o Sindecolon (Sindicato dos Empregados no Comércio de Londrina) e iniciou as negociações para que a abertura fosse concretizada.





Ovhanes Gava, presidente do Sincoval, sindicato que representa a categoria patronal, relatou que a negociação foi difícil e que o acordo foi definido nesta terça-feira (21). Foi estabelecido que os comerciantes devem pagar 100% de pagamento pela hora extra para quem ganha mais do que o piso salarial de comerciário, ou seja, os trabalhadores receberão o dobro do que receberiam em uma jornada de dia normal. Quem recebe menos do que isso receberá no mínimo R$ 120 pela diária.





“Isso irá dar uma aquecida neste fim de mês. Na negociação com os trabalhadores, os fatores preponderantes foram trazer esse pagamento extra ao salário do mês e a intenção é aquecer a economia e fomentar o trabalho. O dinheiro não é suficiente para que as pessoas viajem, então, ele será movimentado aqui mesmo”, afirmou Gava. De acordo com ele, o comércio de rua de Londrina reúne 40 mil trabalhadores, o que torna o montante que circulará na economia da cidade representativo.

Continua depois da publicidade





Continue lendo na Folha de Londrina.