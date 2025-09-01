Festa da Padroeira já tem programação definida pelo Santuário de Londrina

A tradicional Festa da Padroeira do Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Londrina, que neste ano chega oficialmente à 28ª edição, aguarda um público ainda maior do que no ano passado. A expectativa é que mais de 40 mil fiéis passem pelo templo religioso da Vila Nova no dia 12 de outubro, além de outras milhares de pessoas que participam das atividades programadas desde o início do mês.





O tema desta vez está conectado com o Jubileu da Esperança, iniciado pelo papa Francisco: “Entre Maria e sua prima Isabel, um caminhar movido pelo anúncio da esperança”.

“Somos todos peregrinos. E o Dia da Padroeira é a data mais propícia para peregrinarmos com esperança no caminho do Senhor. Por isso, convidamos todos a participarem conosco desta festa religiosa, que é considerada a maior de toda a Arquidiocese de Londrina”, ressalta o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário. Ele e o arcebispo de Londrina, Dom Geremias Steinmetz, participaram de uma coletiva na manhã desta segunda-feira (1) para divulgar a programação da festa.





De acordo com padre, outras 15 mil pessoas passam pelas atividades anteriores, como novena, carreata, missas e celebrações programadas. A reunião geral dos voluntários e da comunidade que irão trabalhar no dia 12 está marcada para o dia 25 de setembro, após a missa das 19h. Quem quiser ajudar ainda pode se voluntariar, passando o nome para a secretaria ou organização.

Missas e novenas

No domingo dia 28 de setembro, às 16h, está marcada a missa de envio, quando serão abençoados os voluntários e as equipes. A Novena da Padroeira, também já tradicional na programação pré dia 12 será do dia 2 ao dia 10 de outubro, às 7h e às 19h30 durante a semana e às 7h e às 18h30 aos sábados e domingos.





Em todos os dias, o Santuário terá praça de alimentação e bazar aberto para que a comunidade tenha a oportunidade de permanecer por ali, confraternizar e adquirir itens religiosos. Ao longo do último ano, diversas melhorias foram realizadas para acolher os peregrinos e fieis.

Carreata e bênção de carros

No dia 5 de outubro será realizada a Carreata da Padroeira, saindo da paróquia Santo Antônio, na Warta (zona norte), após a missa das 8h, com destino ao Santuário, onde logo em seguida haverá a bênção de carros e veículos.

“Já faz alguns anos, por causa da pandemia (de Covid), que transferimos a bênção de carros para algum domingo antes do dia 12. Antes, era um momento realizado no meio da Festa da Padroeira, mas alteramos para não gerar aglomeração. Entretanto, a carreata se transformou num evento à parte, tendo crescido e tendo muita adesão da comunidade”, avalia o padre Rodolfo.

Nesse dia 5 de outubro não será celebrada a missa das 11h, porque é justamente quando os veículos começam a chegar e passar em frente ao Santuário para receber a bênção dos padres e diáconos.

Vésperas

No sábado, dia 11 de outubro, será realizada uma liturgia especial, as Vésperas Solenes, celebrada pelo arcebispo Dom Geremias Steinmetz. Na ocasião, criou-se uma tradição, que é a troca do manto da imagem de Nossa Senhora Aparecida, um costume herdado do Santuário Nacional. A imagem de Londrina é fac-símile à original de Aparecida, certificada e atestada pelo Santuário Nacional, assim como o manto, confeccionado por lá. A cada ano, uma família doa o manto. Desta vez, é a família X

Programação de 12 de outubro

A programação do Dia da Padroeira começa desde os primeiros minutos do dia 12 de outubro. À meia noite inicia o já tradicional terço dos homens. As missas seguem nos horários estabelecidos nos últimos anos: 5h, 7h, 9h, 11h, 13h30, 15h e 17h. A partir das 4h já começa a formar fila para a primeira missa, normalmente mais concorrida.





Às 12h haverá a consagração das crianças, já que no dia 12 de outubro também é celebrado o Dia das Crianças. Após a missa das 17h haverá a tradicional procissão pelas ruas da Vila Nova, seguida da sempre emocionante coroação de Nossa Senhora, que inicia tão logo a procissão chega ao Santuário, entre 19h30 e 20h.

Durante a Festa da Padroeira, funciona a praça de alimentação o tempo todo, com diversas opções de salgados e outras comidas, além de água, suco e refrigerante. No bazar, também serão vendidos pipoca e sorvete, além dos objetos religiosos de devoção. Ao longo do dia, padres e diáconos abençoarão os objetos dos peregrinos. Também estará aberta a Sala de Promessas para quem quiser deixar algum objeto que represente uma cura ou graça, além do velário, onde as pessoas poderão comprar velas e acendê-las em intercessão.





