Festival de Música de Londrina promove 21 cursos

Renomados professores e artistas de várias regiões do Brasil participam da programação pedagógica do 42º Fiml (Festival Internacional de Música de Londrina) que acontece de 9 a 18 de julho. Durante o evento serão realizados 21 cursos e oficinas de práticas de instrumentos, teoria musical e voz. As inscrições podem ser feitas até a próxima quarta-feira (6), pelo site do evento.

Toda a grade pedagógica do FIML será realizada de forma presencial no Colégio Hugo Simas (Rua Pio XII, 195), Colégio Aplicação (Rua Piauí, 720) e no Cultural Hall (Rua Prof. João Cândido, 1156). Dentre as novidades deste ano, destaque para as aulas de “Instrumentos de Sopro”, com Alexandre Ribeiro; “Piano Criativo”, com Daniel Grajew; “Seis e sete cordas, Técnica e Estilo”, com Rogério Caetano; e “Arranjo, solução de dúvidas”, com Cristóvão Bastos. Já as aulas de “Percepção Musical”, com Aída Machado vão ocorrer no ambiente EAD.

Também integram o corpo docente do evento jovens professores como o brasileiro Leonardo Jaffé, de violino, e o venezuelano Fabio Paez, de piano. O FIML também promove duas vivências: “Vivência Musical”, com o cantoautor paraibano Naldinho Freire, no dia 13 de julho, das 17h às 19h; e “Ritmos, cantos e danças tradicionais cuiabanas”, com Jhon Stuart e Estela Ceragatti, no dia 15 de julho das 17h30 às 19h. As atividades serão realizadas de forma gratuita para todos os interessados, mas é necessário fazer inscrição pelo site do festival.





Um dos cursos de maior procura – “Técnicas de improvisação vocal para um canto criativo”, de Lívia Nestrovski e Fred Ferreira – já não tem mais vagas, e ainda restam algumas cadeiras para o curso de Estela Ceragatti, “Canto e Cantoterapia “A voz que eu desvendo”.





