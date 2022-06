"Banco dos Réus": último episódio é inspirado em Agatha Christie

“Banco dos Réus”, o audiodocumentário da FOLHA em formato de podcast, lança o último episódio da temporada nesta quinta-feira (30). “Cartas na mesa” faz o balanço de tudo o que foi retratado nos capítulos anteriores e levanta alguns pontos em comum encontrados nos casos abordados e que ocorrem no sistema penal como um todo: como obter maior equidade nos julgamentos e como combater uma cultura que culpa a vítima por sua própria tragédia pessoal.

"Cartas na mesa” foi inspirado no romance de mesmo nome da escritora Agatha Christie. Segundo Patrícia Maria Alves, narradora e uma das idealizadoras do podcast, o episódio faz uma analogia ao romance no ponto que “chama todos os agentes de investigação de toda a sua obra para assumir seus pecados em relação aos casos não solucionados, que na obra de Christie são seus quatro detetives e no Banco dos Réus são os quatro poderes – legislativo, judiciário executivo e imprensa”.

Sem deixar a parte documental de lado, o último episódio também trata do cenário policial londrinense nos últimos 30 anos, com seus avanços e retrocessos, além de abordar especificamente o feminicídio e o que tem sido feito no sistema penal em relação ao tópico. Nesse ponto, “Cartas na mesa” traz a história de Cidnéia Aparecida Mariano, que motivou a criação do Observatório de Feminicídios Londrina - o Néias.





Relembre os demais episódios e saiba mais na Folha de Londrina.