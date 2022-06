Fiéis celebram o padroeiro de Londrina com missa na Catedral

Centenas de fiéis foram para a Catedral Metropolitana de Londrina na manhã desta sexta-feira (24), feriado municipal, celebrar o padroeiro da cidade, o Sagrado Coração de Jesus. Uma missa foi realizada às 8h e outra às 10h30, que foi a principal, reunindo padres da arquidiocese, diáconos, religiosas, o prefeito Marcelo Belinati e também outras autoridades políticas locais e estaduais.

A professora Maria das Graças Caetano aproveitou a folga para sair do parque Ouro Branco, na zona sul, participar da missa. “É um dia de precisamos rezar pela nossa cidade, pelos moradores. O Coração de Jesus representa amor e temos que viver esse amor no dia a dia”, afirmou. O aposentado Élcio da Silva também costuma fazer orações com frequência invocando o Coração de Jesus. “É um momento de festa para a Igreja e principalmente para nossa arquidiocese”, constatou.

Durante a homília, dom Geremias Steinmetz destacou que o Sagrado Coração de Jesus é adorado em Londrina desde sua formação. “A fé no Sagrado Coração de Jesus tem impacto de maneira forte na vida da sociedade”, indicou, também pedindo para os políticos buscarem a crença em Cristo no momento de tomar decisões.





