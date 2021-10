Fim de ano em Londrina terá pedalinhos e águas dançantes no Igapó

O fim de ano em Londrina será marcado pela implantação de pedalinhos no Lago Igapó 2 (zona sul) e pelo show com águas dançantes como decoração natalina. Segundo o presidente da Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Bruno Ubiratan, a implantação dos pedalinhos faz parte de toda uma mudança da estrutura do turismo local.

“É muito importante para a gente contemplar o lago e também aumentar a autoestima do londrinense e colocar um equipamento turístico para o londrinense aproveitar com a família”, ressaltou Ubiratan. “Será algo legal curtir o pedalinho, o stand up paddle e os caiaques disponíveis. Tudo isso nós vamos ter em breve no Lago Igapó 2”, apontou.

Embora o edital da licitação para a exploração do serviço tenha sido disponibilizado em dois lotes, para os lagos Igapó e Cabrinha (zona norte), o edital para o Cabrinha não atraiu propostas.





“Agora nós vamos fazer um estudo com a CMTU para que a gente torne viável a implantação de um equipamento de pedalinho no Lago Cabrinha. Eu acho que as empresas querem focar no Lago Igapó 2 para ver como será a aceitação para depois partirem para o Cabrinha. Até lá será feito mais um estudo de viabilidade econômica e técnica para a gente lançar o edital novamente em breve”, destacou.



