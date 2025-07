Fim de semana em Londrina será de sol e temperatura máxima de 23ºC

Sem previsão de chuva na maior parte das regiões, amanhecer de frio ameno, manhãs com nevoeiros e tardes de sol brilhando. A semana já foi assim no Paraná, e o tempo continua estável neste fim de semana, de acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). A massa de ar frio e seco que estacionou sobre o Estado aos poucos se distancia, e as temperaturas seguem subindo progressivamente.





Na sexta-feira (11), nos Campos Gerais, Leste e Sul do Paraná, nevoeiros foram registrados na madrugada e manhã. A tarde o sol ficará entre nuvens. Nas outras regiões, o sol predomina o dia todo.





Em Londrina, a mínima foi de 11ºC e a máxima registrada será de 23ºC nesta sexta. No sábado (12) e domingo (13), a temperatura mínima terá uma leve oscilação, subindo para 13ºC, de acordo com o Simepar. A máxima permanecerá em 23ºC. O sol predominará.





Nas outras regiões, neste sábado, as temperaturas sobem um pouco mais. O dia terá predomínio de sol, com exceção das regiões Centro-Sul, Sudeste, Campos Gerais e a faixa Leste, que ainda registram nevoeiros ao amanhecer.





Nevoeiro no Sul





No domingo (13) o calor segue sendo registrado nas faixas Norte e Oeste do Estado. Já no Sul, Centro-Sul, Campos Gerais e Leste as condições se mantêm favoráveis para formação de nevoeiros. “Na faixa Leste no domingo, devido à circulação marítima, haverá uma maior cobertura de nuvens e também possibilidade para chuvas fracas, rápidas e isoladas, principalmente durante o amanhecer, inclusive na capital. Por conta dessa grande nebulosidade, as temperaturas máximas não se elevam tanto”, explica Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar.

Início da semana





As condições do tempo permanecem estáveis no início da próxima semana, e muito similares ao que ocorreu na semana anterior: amanhecer mais gelado no Leste, Centro-Sul, Sul, Sudeste e Campos Gerais, com nevoeiro no amanhecer e sol a tarde; e sol o dia todo nas outras regiões do estado. As temperaturas se elevarão progressivamente ao longo dos dias.

Em Londrina, não há previsão de chuva para a semana toda. Na segunda-feira (14) a temperatura deve ficar entre 13ºC e 23ºC. Tanto a mínima quanto a máxima vão se elevar um pouco no decorrer da semana, sendo que no sábado (19), a previsão do Simepar é que a temperatura oscile entre 14ºC e 27ºC.





Dados mais detalhados da previsão do tempo para os 399 municípios paranaenses estão disponíveis no site www.simepar.br . A previsão tem duas atualizações diárias. Para cada cidade é possível saber o quanto deve chover, temperaturas mínimas e máximas previstas, umidade relativa do ar e vento, com detalhamento por hora para a data e o dia seguinte.