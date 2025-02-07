Fim de semana será de tempo instável com temperaturas amenas em Londrina e municípios da região

O final de semana será de tempo instável, com sol e calor em Londrina e nos Municípios da região, de acordo com dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





Nesta sexta-feira (7), o sistema de baixa pressão se afasta de Londrina, tornando o clima estável e com temperatura amena. Algumas nuvens aparecem no céu durante o dia, mas, mesmo assim, não há previsão de chuvas.

Já no sábado (8) e no domingo (9), a chuva volta a aparecer de forma isolada em Londrina. As temperaturas podem chegar aos 30°C. No entanto, não se descarta possibilidade de pancadas rápidas e isoladas de chuvas, sem risco de fortes temporais.





PREVISÃO PARA LONDRINA

Sexta-feira (7) - Temperatura mínima de 19°C e máxima de 29°C

Sábado (8) - Temperatura mínima de 20°C e máxima de 28°C

Domingo (9) - Temperatura mínima de 19°C e máxima de 30°C



