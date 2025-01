Fim de semana será de Sol e tempo instável em Londrina e na região

O final de semana será de Sol e tempo instável com chuvas a qualquer momento em Londrina e nos Municípios da região, conforme os dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





Na sexta-feira (24), a instabilidade aumenta devido ao avanço de uma frente fria sobre o Estado, trazendo pancadas de chuva forte a qualquer momento do dia. Apesar da chuva, a temperatura pode chegar aos 29°C durante a tarde.