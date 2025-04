Fim de semana será de tempo chuvoso e frio em Londrina e região

Londrina e os municípios da região devem ter um final de semana de frio e chuva, com as máximas não ultrapassando os 27°C, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





Em decorrência do deslocamento do sistema de baixa pressão em direção ao Sudeste do Brasil, há possibilidade de pancadas de chuva em toda a região nesta sexta-feira (25). Essas chuvas poderão ocorrer com maior intensidade em alguns momentos, porém sem condições severas. A máxima deve ficar perto dos 22°C em Londrina.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade