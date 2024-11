Fim de semana será de tempo instável e chuvas em Londrina e região

Londrina deve ter um fim de semana com tempo instável e chuvas a qualquer momento do dia neste sábado (2) e domingo (3), conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).







Nesta sexta-feira (1), o clima será de sol com temperaturas acima dos 32°C. Já no sábado e no domingo, a instabilidade aumenta e a chuva deve aparecer sobre todas as regiões do Paraná, devido ao avanço de uma massa de ar mais úmida sobre o Sul do Brasil. As temperaturas devem cair rapidamente e a risco de tempestades localizadas e não se descarta a possibilidade de algumas rajadas de ventos fortes associadas aos temporais.

PREVISÃO PARA LONDRINA

Sexta-feira (1º) - Temperatura mínima de 18°C e máxima de 32ºC.

Sábado (2) - Temperatura mínima de 19°C e máxima de 28°C.

Domingo (3) - Temperatura mínima de 20°C e máxima de 23°C.





