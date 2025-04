Fim de semana será de sol e tempo instável em Londrina e região

O final de semana será de tempo instável, com sol e calor em Londrina e nos municípios da região, de acordo com dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





Nesta sexta-feira (4) o tempo segue instável em todo o Paraná, em função do avanço de um sistema frontal pelo oceano. Chuvas são esperadas, principalmente a partir da tarde quando áreas de instabilidade se intensificam.





No sábado (5) e domingo (6), o sistema de baixa pressão se afasta de Londrina, tornando o clima estável e com temperatura amena. Algumas nuvens aparecem no céu durante o dia, mas, mesmo assim, não há previsão de chuvas.





PREVISÃO PARA LONDRINA





Sexta-feira (4) - Temperatura mínima de 20°C e máxima de 30°C

Sábado (5) - Temperatura mínima de 18°C e máxima de 24°C

Domingo (6) - Temperatura mínima de 16°C e máxima de 27°C