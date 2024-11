Final de semana será de tempo instável e chuvas em Londrina e região

No sábado (30) e no domingo (1°), o sistema de baixa pressão localizado nas proximidades do Nordeste da Argentina e do Paraguai vai continuar favorecendo as condições instáveis sobre o Paraná. Assim, são previstas chuvas em todas as regiões do Estado, com risco de tempestades.





PREVISÃO PARA LONDRINA

Sexta-feira (29) - Temperatura mínima de 21°C e máxima de 28ºC.

Sábado (30) - Temperatura mínima de 22°C e máxima de 30°C.

Domingo (1°) - Temperatura mínima de 22°C e máxima de 29°C.