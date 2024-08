Flua Cultura abre inscrições para a última feira de 2024

Estarão abertas, a partir de terça-feira (3), as inscrições para expositores, artistas e performers interessados em participar da próxima edição da Feira Flua Cultura que acontece no dia 12 de outubro e marca o Dia das Crianças.





O evento também encerra a primeira temporada do projeto que ao longo do ano realizou outras três feiras, todas focadas no potencial da economia criativa.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O projeto é do coletivo Flua Cultura com realização do Governo Federal através do Ministério da Cultura e da Fundação Cultura Artística de Londrina - Funcart, com patrocínio da Lei Paulo Gustavo, viabilizado por meio da Secretaria de Cultura de Londrina, apoio da UEL FM e oferece um novo conceito de feira, com a oferta de cachês para expositores, artistas e oficineiros.





O edital segue aberto até o dia 16 de setembro com o resultado publicado nos canais oficiais do Coletivo no dia 20 do mesmo mês.

Publicidade





A quarta edição da Feira Flua Cultura acontece no Barracão Tangará (R. Augusto Severo, 544. Bairro Aeroporto, Londrina) e será totalmente dedicada à criançada, com expositores especialmente selecionados para que o presente dos pequenos esteja garantido e faça sucesso.





O edital vai selecionar cerca doze expositores locais e atrações artísticas que irão compor a programação. Para a edição do Dia das Crianças já está confirmada a oficina de estamparia artesanal com stencil, comandada por Bianca Baggio.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: