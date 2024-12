Folia de Reis e Bruno Bonafini encerram apresentações natalinas no santuário Nossa Senhora Aparecida em Londrina

No sábado (21) e no domingo (22), o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, traz uma programação especial de música natalina com o grupo de Folia de Reis e o cantor e compositor Bruno Bonafini, além da celebração do último domingo do advento de preparação para o nascimento de Cristo. Todas as apresentações são gratuitas e abertas ao público.





A festividade normalmente é celebrada entre 24 de dezembro e 6 de janeiro, mas será adiantada alguns dias para que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir os hinos de reis e a declamação da despedida.

O Sábado é dia do mais tradicional grupo de Folia de Reis de Londrina se apresentar no Santuário após a missa das 18h30, sob o comando do mestre Francisco Garbosi. A apresentação é uma verdadeira celebração de fé, que recorda a viagem dos reis magos a Belém para adorar o Menino Jesus.