Fundo de vale na zona leste de Londrina será revitalizado

Ao longo do fundo de vale do córrego Barreiro, que fica atrás da UBS (Unidade Básica de Saúde) do conjunto Ernani Moura Lima, na zona leste de Londrina, os moradores encontram poucos trechos com calçada, um deles onde fica instalado o ponto ônibus, na rua Maurilio Mazzer.

Nos próximos meses, o lugar deverá ganhar mais locais para transitar, entre outras opções de lazer. A prefeitura se prepara para revitalizar o espaço, que ainda irá contar com academia ao ar livre, ciclovia, piso tátil, bancos e reconstituição de guarda-corpo das pontes existentes.

Moradora do bairro há mais de uma década, a costureira Amanda Gomes da Silva afirma que a demanda é antiga. “É uma área bem grande, verde, mas que não oferece estrutura nenhuma. É só mato e tem época que demoram para cortar e cresce, leva animais peçonhentos para dentro das casas, jogam lixo. Era bom mesmo fazer umas melhorias aqui, porque é uma região com muitas crianças”, opinou.





Segundo a secretaria municipal de Obras e Pavimentação, o orçamento final da obra está sendo fechado em razão de detalhes que envolvem a realocação de alguns postes. A expectativa é de que até o final da semana o processo seja encaminhado para a secretaria municipal de Gestão Pública, responsável por publicar a licitação. A secretaria de Gestão informou que após receber o edital, em média, são até 90 dias para licitar. Este tempo, destacou a pasta, é necessário para incluir o checklist do processo, minutas de edital e contrato, análise jurídica e tempo de publicidade.





