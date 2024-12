Furtos de cabos deixam enfeites natalinos 'apagados' em várias regiões de Londrina

A Londrina Iluminação alerta que ladrões estão levando cabos que alimentam os enfeites das decorações natalinas em Londrina.





"Infelizmente os furtos estão 'infestando' várias decorações pela cidade, desde as que foram colocadas na área central e comercial e até em praças da periferia da cidade, onde também foram montadas várias, e belas, peças natalinas", relata a companhia, em nota.

De acordo com a empresa, foram contabilizados furtos na região central, em alguns enfeites do Calçadão, principalmente na fiação das “árvores vivas” (cordões de luz enrolados nas árvores das ruas); nas alamedas Miguel Blasi e Manoel Ribas (frente e atrás da Catedral Metropolitana), e nos enfeites próximos do Santuário Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova, e da Rua Sergipe.





Também foi danificada a decoração natalina instalada na Praça Serra das Laranjeiras, no Jardim Bandeirantes (zona oeste) e na Praça Nishinomiya (Aeroporto), na zona leste.

A Londrina Iluminação informou que os materiais levados estão sendo contabilizados e serão repostos com itens sobressalentes. O valor do prejuízo está sendo somando. "Paralelamente, a Londrina Iluminação também assina, sempre, um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil." A empresa pública destaca ainda que, além dos prejuízos, ao deslocar equipes técnicas para atender aos chamados de roubos, deixa de executar outros projetos e serviços.





No final de novembro, a empresa havia informado sobre os furtos de fiação que aconteceram na trincheira da Leste-Oeste e no Parque Arthur Thomas .





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: