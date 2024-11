Novos furtos de fios comprometem trincheira da Leste-Oeste e Parque Arthur Thomas em Londrina

A LI (Londrina Iluminação) identificou nesta terça-feira (26) o furto de 50 metros de cabos elétricos no Viaduto Jayter Cortez, da Avenida Dom Geraldo Fernandes (Leste-Oeste) com a Avenida Rio Branco, na zona oeste. Furtos também foram registrados no Parque Arthur Thomas, na zona sul, onde 1.000 metros de cabos e 540 metros de eletrodutos corrugados foram levados. A empresa registrou BO (Boletim de Ocorrência) por crime ao patrimônio público.





É a primeira vez que se registra furtos de material da iluminação no viaduto da Leste-Oeste desde a sua inauguração, no final de junho. O roubo prejudicou parte da iluminação da trincheira, mas a manutenção já foi feita e a iluminação restabelecida pelos técnicos da LI, que precisaram instalar uma cerca concertina para tentar inibir novos furtos.

Já no Arthur Thomas é a segunda vez que ocorre - a primeira foi em outubro - alvejando as novas redes da nova iluminação que foi implantada no local. Em outubro mesmo a companhia londrinense havia entregue 143 postes ornamentais com iluminação (à beira da cerca palito, do lado de dentro do parque), mas uma parte ficou comprometida e sem luz pouco tempo depois. Somando agora os dois furtos, totalizam-se 37 postes apagados. Da primeira vez haviam sido furtados 450 metros de cabos. Outros 150 metros de eletrodutos, além de 10 caixas de passagens, tinham sido vandalizados e avariados na ocasião, entre outros prejuízos. Pela complexidade e extensão dos problemas, as reposições da rede do local deverão ser feitas durante as próximas semanas.





“Se juntarmos o caso da trincheira e os dois casos do parque [Arthur Thomas] , estamos tendo um prejuízo de cerca de 41 mil reais”, lamentou o gerente de Operações da companhia, Helder Cavalcante de Oliveira. “Mas quem perde mesmo é a comunidade, que fica sem o benefício da iluminação pública nestes locais”.

