Gedal promove 'Na Rua, de Olho pra Lua' na Praça Nishinomiya neste sábado

O Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina) em parceria com o MCTL-UEL (Museu de Ciência e Tecnologia de Londrina – UEL) promove o projeto "Na Rua, de Olho Pra Lua" neste sábado (9), a partir das 19h, na Praça Nishinomiya, em frente ao Aeroporto de Londrina. No local, diversos telescópios estarão à disposição do público. Além disso, palestras sobre vários temas ligados ao Universo serão apresentadas.

O evento é totalmente gratuito e aberto a todos que quiserem participar da observação astronômica. Assim como nos eventos anteriores, o Gedal vai arrecadar leite longa vida (leite de caixinha) para doar a entidades assistenciais. Cada litro de leite doado dará direito a um cupom para concorrem ao sorteio de vários itens no final do evento: globo celeste e adesivos. Os cupons ficarão guardados para o sorteio do final do ano, quando será sorteado um super telescópio entre todos os itens.

A organização informa que em caso de mau tempo, o evento poderá ser cancelado.





O projeto tem o apoio: Agência Espacial Brasileira (AEB), Alpha Auriga Telescópios, Centro de Estudos Digitais Astronômicos Integrados (CEDAI), Fran Cosméticos, Jabuti Lazer e Conhecimento, Interage Eventos, Planetário de Londrina, Projeto WASH, Revista AstroNova, Shekinah Lanches e STEM Education UTFPR.





Mais informações no e-mail: [email protected] ou no Instagram: @grupogedal