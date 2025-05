GM terá equipes para fiscalizar pichadores nos bairros durante a madrugada em Londrina

"Fomos pegos de surpresa. Em janeiro, abordamos uma dupla fazendo pichação, só que não tínhamos um pré-cadastro em cima dessa situação. Então, nós, com o Serviço de Inteligência, juntamente com o Centro de Operações, vamos criar um cadastro para combater esse tipo de situação", explicou o secretário.

A Guarda mantém as equipes de rua normalmente. Assim, nós não deixamos as áreas desguarnecidas e somamos ao efetivo trabalho das outras equipes."

A operação contará com a ajuda de equipes espalhadas por diversos pontos de Londrina e que, após o ocorrido do último domingo, terão os trabalhos intensificados para "combater potenciais pichadores". "Nós já temos o efetivo. Já está mobilizado e orientado a prestar atenção nessas situações. A Guarda mantém as equipes de rua normalmente. Assim, nós não deixamos as áreas desguarnecidas e somamos ao efetivo trabalho das outras equipes."

om as imagens que foram captadas pelo nosso serviço de inteligência, já temos ideia da região onde esse rapaz frequenta ou talvez more", disse Juliani, sem dar mais detalhes.

"Iniciamos [a operação] na área central e vamos em direção aos bairros. Tivemos um problema de vandalismo no nosso quiosque que está sendo reformado. Estamos ampliando as patrulhas para localizar esse elemento. [...] C om as imagens que foram captadas pelo nosso serviço de inteligência, já temos ideia da região onde esse rapaz frequenta ou talvez more", disse Juliani, sem dar mais detalhes.

O secretário da Defesa Social de Londrina, Felipe Juliani, anunciou, na tarde desta terça-feira (11), que a GM (Guarda Municipal) terá equipes para fiscalizar a ação de pichadores nos bairros do município, inclusive durante a madrugada, período em que práticas como essa são mais frequentes. A operação, batizada de Cidade Limpa, foi pensada após um homem, ainda não identificado, pichar o quiosque da GM no Calçadão neste domingo (9).

Ministério Público e Choque de Ordem





Nesta segunda-feira (10), o MP-PR (Ministério Público do Paraná) emitiu uma recomendação à Prefeitura de Londrina sobre as abordagens da GM a pessoas em situação de rua durante a operação Choque de Ordem, também lançada pela gestão Tiago Amaral (PSD), em 3 de janeiro. A recomendação ressalta que é necessário diferenciar as abordagens das forças de segurança das abordagens sociais, que têm como finalidade a construção de vínculos com as pessoas em situação de rua.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Juliani afirmou à reportagem que a reunião com a promotora Susana de Lacerda "foi produtiva e esclarecedora". Para o secretário, a Defesa Social do município trabalha "em cima do tráfico de drogas" e só aborda pessoas suspeitas.





Foi uma reunião bem produtiva com a promotora a respeito do nosso serviço. Estamos trabalhando em conjunto com outras secretarias e fazendo o atendimento na sequência do que for cabível a cada uma delas. [...] Nós abordamos as pessoas suspeitas que estão fazendo o ilícito ou por meio de denúncias que chegam até nós", ressaltou.





Ele também destacou que a pasta fez uma boa explicação para o MP-PR e que por isso a Prefeitura não deverá ter problemas com o órgão. "Nós vamos sempre atender o Ministério Público. O nosso foco é sempre melhorar o nosso atendimento, melhorar a segurança do povo. Queremos o MP como um amigo nosso nos ajudando, mas a operação [Choque de Ordem] continua, focada no tráfico de drogas", concluiu.