GM vai intensificar fiscalização de poluição sonora em Londrina

Na tarde desta segunda-feira (30), os guardas do grupamento de trânsito da GM (Guarda Municipal) de Londrina participaram de um treinamento para o uso do decibelímetro com o objetivo de controlar a poluição sonora veicular no Município.





De acordo com o inspetor de trânsito Antônio Siena Junior, o objetivo da instrução é uniformizar os procedimentos nas ruas. “O intuito é nivelar o conhecimento dentro do efetivo do trânsito, que vai estar à frente nas fiscalizações, com o objetivo de tentar inibir, ou até mesmo acabar com esse barulho dos escapamentos e a questão da poluição sonora, que vem incomodando moradores, hospitais, animais e assim por diante. A intenção é intensificar essa fiscalização, que já existe no município, e fazer com que a lei seja cumprida”, afirmou.

As equipes já realizam patrulhamento preventivo e ostensivo pelas ruas do centro e dos bairros de Londrina. A fiscalização ocorre tanto de forma direta, quando a equipe se depara com irregularidades, quanto por meio de denúncias registradas pela população através da central de emergência 153 da Guarda Municipal.





As ocorrências mais comuns envolvem motocicletas com escapamentos adulterados, carros emitindo barulho excessivo e veículos com som automotivo em volume elevado. Aqueles que forem flagrados infringindo a legislação poderão ser autuados com multa no valor de R$ 500.

