Guarda Municipal lança nova fase da operação Choque de Ordem em Londrina

A Guarda Municipal de Londrina deflagrou, no início da tarde desta quinta-feira (22), mais uma etapa da Operação Choque de Ordem. A ação foi lançada na nova sede da instituição e contou com a participação de cerca de 70 agentes e 20 viaturas distribuídas em diferentes regiões da cidade, com foco em patrulhamento, varreduras, abordagens e fiscalização.





Durante o lançamento, o secretário municipal de Defesa Social, Felipe Juliani, destacou que nesta nova fase a Choque de Ordem teve um reforço significativo no efetivo operacional da Guarda Municipal.



“Estamos trazendo o nosso efetivo interno para fortalecer e se somar às viaturas que atuam diariamente nas ruas. Assim como o secretário está na rua atuando, agora também vamos contar com o apoio dos nossos efetivos administrativos. Isso amplia nossa capacidade de ação e reforça a presença da Guarda onde a população mais precisa”, afirmou.

Segundo Juliani, cada viatura está sendo direcionada a pontos estratégicos, definidos com base no trabalho de inteligência e nas denúncias recebidas da comunidade.



“Vamos atuar com força total. As viaturas de Trânsito e Patrulha Rural também seguirão com foco nas abordagens a suspeitos. O objetivo é claro: levar o máximo de criminosos para a cadeia”, destacou.





Sobre a abrangência territorial, o secretário explicou que, após um forte impacto no Calçadão e na região central no início da operação, a segunda fase tem concentrado esforços nas imediações da Rua Guaporé, Vila Casoni, Vila Brasil e Vila Nova. “Tivemos bons resultados no Centro e agora intensificamos o patrulhamento nessas regiões. Recebemos muitas informações de populares que estão ajudando nosso trabalho de inteligência”, disse Juliani.