Guilherme Bellintani garante jogos no VGD e novo Centro de Treinamento em 2025

Em sua primeira entrevista exclusiva após comprar a SAF do Londrina, Guilherme Bellintani afirmou que o clube já tem o terreno para construir o seu centro de treinamentos próprio e que vai voltar a jogar no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) no ano que vem.







O empresário recebeu a reportagem da FOLHA no CT da SM Sports, depois de retornar à cidade após mais de 100 dias da sua última visita . Bellintani reconheceu as dificuldades no longo processo de transição do clube para a Sociedade Anônima do Futebol, mas se mostrou otimista quanto aos resultados do time dentro de campo.



"Considero este o ano zero do nosso projeto, não o ano um. Porque foi até agora um ano de transição e ainda não conseguimos colocar em prática tudo que a gente quer e deseja", ressaltou.





Em relação à campanha do time na Série C - O LEC é o sétimo colocado, faltando três rodadas para terminar a primeira fase -, Bellintani tem gostado do desempenho e disse acreditar no acesso, porém ressaltou que o planejamento segue o mesmo caso o time na volta para a Série B nesta temporada.

"A Série C é uma competição com características próprias, de gramados, de elencos e, portanto, muito difícil. O fato de neste início de trabalho estarmos brigando pelo acesso já é uma grande notícia", frisou.





"Podemos trazer mais reforços, não é um compromisso, é uma possibilidade. Se não subirmos este ano, seguiremos tentando. Mas sou otimista e espero que possamos comemorar o acesso no fim do ano."





O LEC volta a campo no domingo (11) em um confronto direto contra o Figueirense, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.





