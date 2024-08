Bellintani volta a Londrina, se reúne com empresários e define novo Centro de Treinamento

Depois de mais de 100 dias, o proprietário da SAF do Londrina, Guilherme Bellintani, retornou à cidade nesta quarta-feira (7). O empresário tem alguns compromissos agendados e definições importantes a serem concluídas, como a compra do terreno para a construção do futuro centro de treinamentos do clube.





Bellintani esteve pela última vez em Londrina em 25 de abril, justamente após a conclusão da transformação do Alviceleste em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e da venda de 90% das ações para a Squadra Sports, de propriedade do gestor. Na oportunidade, Bellintani concedeu até então a sua única entrevista coletiva depois de adquirir o LEC.

Na noite desta quinta-feira (8), Bellintani vai se encontrar com empresários, produtores rurais, patrocinadores e parceiros na sede da Sociedade Rural do Paraná. O evento foi costurado entre a diretoria da SRP e o departamento de marketing do Londrina com o objetivo de apresentar o dono da SAF do clube ao empresariado local.





CT





O Londrina está próximo de concretizar e anunciar a compra de um terreno para a construção do seu centro de treinamentos próprio. A área, de aproximadamente 120 mil metros quadrados, já está escolhida e fica localizada na Estrada da Cegonha (zona sul). A negociação com o proprietário do local está praticamente fechada.





