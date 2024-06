Guimarães Rosa é tema de evento poético nas Vilas Culturais de Londrina

O universo poético de João Guimarães Rosa vai circular pelas Vilas Culturais de Londrina entre os meses de junho e julho através do espetáculo “Em alguma margem, no rio”, monólogo teatral com o ator londrinense Paulo Barcellos a partir do texto da dramaturga Viviane Dias e com direção de Jairo Mattos.





Livremente inspirado na obra de João Guimarães Rosa, principalmente no conto “A Terceira Margem” do Rio e no romance “Grande Sertão: Veredas”, o espetáculo foi criado em 2002 na cidade de São Paulo. No palco, um homem, uma canoa e os dilemas da vida e do tempo que escorrem junto ao rio.

A montagem faz a sua estreia em Londrina a partir de um grande projeto de circulação que vai percorrer as Vilas Culturais da Cidade, giro que se conclui com uma curta temporada na DAC (Divisão de Artes Cênicas da UEL). São mais de dez apresentações, todas com ingresso gratuito e o projeto conta com o Patrocínio do PROMIC (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).







A primeira apresentação acontece nesta quinta-feira (20), no Norte Cultural (Centro Comunitário Luiz de Sá, antiga Flapt), às 20h e o cronograma segue com outras apresentações na Triolé Cultural (29/06, às 19h), na Alma Brasil (30/06, às 19h) e no Barracão Tangará (06/07, às 20h).

A temporada acontece na DAC, nos dias 13, 14, 20 e 21 de julho, sábados e domingos sempre às 19h. Para a temporada na DAC os ingressos já estão disponíveis e devem ser retirados on-line, na plataforma Sympla.







A montagem ainda passa por escolas da Rede Estadual de Ensino, com apresentações reservadas aos alunos dos Colégios Vicente Rijo, Gabriel Martins e no Patrimônio Regina, onde também acontece um workshop, ainda nesse segundo semestre.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: