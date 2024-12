Hemocentro do Hospital Universitário de Londrina pede doações de todos os tipos sangue

O Hemocentro Regional de Londrina, do HU (Hospital Universitário) da UEL (Universidade Estadual de Londrina), informa que os estoques de sangue estão baixos, o que aumenta a demanda por doadores de todos os tipos sanguíneos.



Para fazer a doação a pessoa deve ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam comparecer com o responsável legal), pesar no mínimo 50kg e apresentar bom estado de saúde. É preciso apresentar documento oficial com foto e não estar em jejum. O ideal é ter feito uma refeição leve, uma ou duas horas antes da doação.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O atendimento do hemocentro, responsável pela distribuição de bolsas de sangue e hemocomponentes para mais de 23 hospitais da região e fica na rua Cláudio Donisete Cavalieri, 156, ao lado da Maternidade do HU. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30, e aos sábados, das 8h às 17h30.





Para mais informações os insteressados podem entrar em contato com o número do hemocentro (43) 3371-2356.