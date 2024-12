Norte e Norte Pioneiro do Paraná têm 1,6 mil casas do MCMV inacabadas

O Paraná tem pelo menos 44 empreendimentos habitacionais não concluídos financiados pelo MCMV (Minha Casa, Minha Vida). Ao todo, são 3.348 unidades habitacionais cujos contratos foram assinados entre 2010 e 2018, mas que até hoje não foram entregues. Desse total, mais de 50% são empreendimentos localizados nas regiões Norte e Norte Pioneiro do Estado. Entre eles, está o Residencial Flores do Campo, em Londrina, o maior projeto habitacional inconcluso custeado pelo programa federal em municípios paranaenses, com mais de 1,2 mil apartamentos.





As regiões Norte e Norte Pioneiro somam 1.606 unidades habitacionais que não foram finalizadas. O Residencial Flores do Campo, com 1.218 unidades, é um dos casos de mais difícil solução. Localizado na Gleba Primavera (zona norte), começou a ser construído em 2013, mas as obras foram interrompidas em 2015. No ano seguinte, as casas inacabadas foram ocupadas por cerca de 400 famílias, muitas delas sequer cadastradas na Cohab-LD (Companhia de Habitação de Londrina). Há oito anos, a Caixa tenta a reintegração de posse.

A lista dos empreendimentos inacabados contempla obras do MCMV em todo o país e está disponível na base de dados da página do programa no site do Ministério das Cidades. Os números foram atualizados no último dia 30 de abril, mas há outras obras paralisadas que não aparecem no levantamento e obras já entregues estão listadas como inacabadas.





Um desses casos identificados pela reportagem é o de Santo Antônio da Platina. Segundo o governo federal, o município do Norte Pioneiro teria um empreendimento, com 60 unidades, à espera de conclusão. Mas a prefeitura afirma que este projeto já foi finalizado e há um segundo empreendimento, com 50 casas, também financiado pelo Minha Casa, Minha Vida, cujas obras estão atrasadas.





O empreendimento apontado pelo levantamento fica no Jardim Bela Manhã, começou a ser construído em 2011, mas segundo o secretário municipal de Assistência Social, Cristiano Benedito Lauro, as 60 residências estão prontas, embora cinco unidades estejam sem o Habite-se. “Tem essa pendência, mas o município já está resolvendo isso. O pessoal já está morando. Falta só a parte documental dessas cinco casas”, disse o secretário.





