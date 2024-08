História: descubra quem é a pessoa que não deixa o 'Big Ben' de Londrina parar

Anos 70, um jovem de 22 anos entra no primeiro arranha céu de Londrina, no centro de Londrina. O Edifício América tem exuberantes 17 andares projetados para concentrar a comercialização do café do auge do Ouro Verde na região e ascensorista foi a primeira função do jovem.







Hoje, José Gonçalves tem 78 anos de idade e completa 54 anos de trabalho no Edifício América, apontado hoje em dia como o prédio do ‘Relojão’ de Londrina e conhecido ao longo da história como o prédio da papelaria Central ou edifício do Café e recentemente de 'Big Ben' de Londrina, pelo influencer digital e youtuber londrinense Felca, no vídeocast do canal Inteligência Ltda no Youtube.

Gonçalves é responsável pelo cuidado com a estrutura do Edifício e do 'Relojão' de Londrina, cuja manutenção técnica é feita pela família de relojoeiros Ueda desde sua construção.







Rotina que marca, dia após dia, o ritmo de crescimento da cidade há muitos anos.

Antes, Gonçalves já havia trabalhado numa gráfica no centro, também, como técnico de manutenção no aeroporto e até de porteiro em um prédio que ele ajudou a construir, como servente de pedreiro, na Avenida Paraná nos anos 60.





Mas, foi no edifício do Café que ele encontrou mais que um emprego; encontrou o amor, casou-se e formou uma família no apartamento que ele mesmo reformou. O tempo, como o relógio do qual cuida, trouxe alegrias e também provações. “Aqui me casei, criei meus dois filhos e cuidei seis anos da minha segunda esposa quando ela teve Alzheimer”, compartilha.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: