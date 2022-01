Motociclista se fere em acidente com carro na PR-445 em Londrina

Um acidente de trânsito deixou um homem com ferimentos leves na PR-445, em Londrina, no início da noite desta quarta-feira (26).

Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu no Km 84 da rodovia, por volta das 18h25.

A colisão envolveu um Chevrolet Prisma com placas de Miraselva (Região Metropolitana de Londrina), que atingiu a traseira de um motocicleta modelo Honda/NXR 160 sem placas, mas com nota fiscal com data do mesmo dia, 26/01. Os dois veículos ficaram bem danificados.





O motorista do carro, um homem de 27 anos, não ficou ferido. Já o motociclista, de 43 anos, teve ferimentos leves. De acordo com a polícia, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Saúde de Cambé (Região Metropolitana de Londrina). As identidades não foram divulgadas.