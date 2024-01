Homem tenta furtar banco na avenida Rio de Janeiro, cai de telhado e fica ferido

Na noite desta terça-feira (2) a PM (Policia Militar) foi acionada devido a uma tentativa de furto a agência de um banco na avenida Rio de Janeiro, no Centro de Londrina. O suspeito caiu do telhado com cerca de cinco metros de altura e foi detido pela polícia.





A tentativa de furto ocorreu por volta das 22h e, de acordo com a PM, um vigilante local entrou em contato para informar sobre o crime.

No local, foi apreendido um homem com ferimentos no rosto e pernas. Segundo relatos, o suspeito havia tentado entrar na agência pelo telhado que havia cedido e quebrado, fazendo com que o mesmo caísse de uma altura de cinco metros.





O gerente da agência foi até o banco, onde relatou que os suspeito levou apenas três metros de cobre da fiação do local.





O suspeito foi socorrido pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e encaminhado ao HU (Hospital Universitário). Após alta, o homem será encaminhado a delegacia para prestar esclarecimentos.