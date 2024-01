Motorista de carro foge após causar acidente com ônibus em Londrina

Um GM Ônix causou um acidente com um ônibus na PR-445 nesta segunda (1º) em Londrina, de acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual).





Segundo a PRE, no km 60 da pista, no sentido Tamarana (Região Metropolitana de Londrina) a Londrina, o motorista do carro se chocou com a defensa metálica - estrutura de proteção que fica nas margens das rodovias. O ônibus que estava logo atrás acabou batendo na traseira do veículo acidentado.

Ao chegar ao local, a polícia constatou que o condutor do Ônix havia fugido e abandonado o carro, portanto, não foi submetido ao teste do bafômetro. Já o motorista do ônibus, um homem de 41 anos, fez o teste e não apresentou irregularidade. Não houve feridos.