Hospital da Unimed em Londrina inicia recrutamento de enfermeiros e técnicos

Oportunidades de trabalho são sempre bem-vindas. Nessa perspectiva e saudando o novo ano, o Hospital Unimed Londrina iniciará suas atividades em agosto. Para seguir com o cronograma, já foi iniciado o processo de pré-seleção de candidatos para as vagas de Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem, considerando a significativa demanda de profissionais de enfermagem que serão contratados pela Cooperativa.





A nova unidade da cooperativa - que está sendo construída na Avenida dos Expedicionários, nº 1000, próxima ao Jardim Botânico - pretende transformar o cuidado em saúde de Londrina e região com tecnologia de ponta e equipes altamente especializadas. As vagas destinadas a outras áreas do hospital serão divulgadas ao longo dos primeiros meses do ano. Os interessados nas oportunidades de enfermagem devem acessar o site da Unimed Londrina para consultar os requisitos necessários e obter informações adicionais.

O Hospital Unimed Londrina prevê a geração inicial de 400 empregos diretos, com a possibilidade de expansão do quadro de colaboradores nos meses subsequentes, acompanhando o aumento da demanda hospitalar.





A previsão é que o número total de profissionais possa alcançar cerca de 700 colaboradores. Os profissionais serão contratados por meio do regime CLT e contarão com diversos benefícios.

HOSPITAL UNIMED LONDRINA





De acordo com a cooperativa, a unidade hospitalar representa para os cooperados e usuários algo bastante significativo, afinal, o propósito da união de esforços é promover o melhor cuidado em todas as suas iniciativas e o hospital vem sendo construído para redefinir a saúde de Londrina e região.





A obra arquitetônica destaca-se por sua estrutura física moderna e altamente tecnológica, projetada para priorizar o bem-estar e a segurança dos nossos pacientes, médicos e colaboradores.

Com capacidade inicial para 150 leitos, a nova unidade terá a estrutura para realizar procedimentos de média e alta complexidade, em um espaço com potencial construtivo de 45 mil m², oferecendo excelência no cuidado de forma inovadora e eficiente aos clientes.





CURRÍCULOS NO SITE DA COOPERATIVA

O processo de recrutamento e a seleção das equipes que integrarão o quadro de colaboradores do seu hospital próprio está aberto. Neste primeiro momento, estão disponíveis vagas para enfermeiros e técnicos de enfermagem. Para os enfermeiros as qualificaçõe exigidas são: Ensino superior completo em Enfermagem; Coren ativo como enfermeiro; D Desejável experiência em hospital. Para os técnicos de enferamgem, Curso técnico de Enfermagem completo e Coren ativo como técnico de enfermagem. Os interessados devem cadastrar seus currículos por meio dos seguintes links: vagas de enfermeiro e vagas de técnico de enfermagem

A conclusão da obra do Hospital Unimed Londrina está prevista para a segunda quinzena de agosto de 2025. Com capacidade para oferecer inicialmente 150 leitos e estrutura para atendimentos de média e alta complexidade. Também é possível acompanhar a obra por meio do hotsite do hospital no site da Unimed Londrina.





Na página é possível ler notícias, acompanhar percentual de conclusão do projeto, ver fotos e assistir aos vídeos.