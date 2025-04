Hospital de Londrina comemora 35 anos com recorde de cirurgias eletivas

O Hospital Zona Sul de Londrina comemora 35 anos de fundação nesta quarta-feira (2) com números recordes de desempenho, tanto para procedimentos cirúrgicos quanto em atendimentos ambulatoriais.





Em dois anos, os procedimentos cirúrgicos aumentaram cerca de 90%, passando de 5.603, em 2023, para 10.690 em 2024. Os números também são positivos para as internações e atendimentos ambulatoriais, com 11.812 e 45.931 (2024) e 8.740 e 29.577 (2023), respectivamente.

Os investimentos feitos pelo Governo do Estado desde 2019, por meio da Sesa (Secretaria da Saúde), e a ampliação e melhoria no atendimento do hospital impulsionaram o atual cenário.





No comparativo dos últimos três anos, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março, os números também mostram a evolução dos atendimentos à população usuária do SUS (Sistema Único de Saúde) na região. Em 2023 foram 956 cirurgias eletivas, em 2024, 1.928, e somente neste ano outras 2.608.

"Os números alcançados são resultado de importantes investimentos para a ampliação do arsenal de equipamentos com a aquisição de focos cirúrgicos, aparelhos de anestesia, monitores, entre outros, contribuindo para os avanços no atendimento à população", disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.





“Mais de R$ 3 milhões foram destinados para melhorias na infraestrutura do hospital, para reformas dos espaços internos e externos. A unidade inovou na área de educação e formação profissional, com a aprovação do programa inédito de residência médica em Clínica Médica e Pediatria. Então, tudo isso, agregado ao esforço das equipes mudaram o perfil da unidade”, ressaltou.

