Hospital Universitário de Londrina alerta que não cobra por procedimento ou medicação

O Hospital Universitário da UEL (Universidade Estadual de Londrina) reforça que não solicita pagamento por procedimento ou medicação. O alerta foi dado porque familiares de pacientes internados no hospital relataram que estavam recebendo ligações solicitando pagamento de exames, medicamentos e outros procedimentos. "A direção do Hospital Universitário reforça para a população que o HU é um hospital 100% SUS (Sistema Único de Saúde) que não recebe e nem solicita pagamento de nenhuma espécie", reforça a instituição, em nota divulgada pela assessoria de imprena.
"Em caso de contato com solicitação para pagamentos ou outras demandas suspeitas, não faça nenhuma transferência financeira, nem informe seus dados, e comunique a equipe do hospital durante o horário de visitas", acrescenta a direção do HU.
