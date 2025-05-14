Pesquisar

Atenção ao golpe!

Hospital Universitário de Londrina alerta que não cobra por procedimento ou medicação

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa
14 mai 2025 às 13:49

Arquivo FOLHA
O Hospital Universitário da UEL (Universidade Estadual de Londrina) reforça que não solicita pagamento por procedimento ou medicação. O alerta foi dado porque familiares de pacientes internados no hospital relataram que estavam recebendo ligações solicitando pagamento de exames, medicamentos e outros procedimentos. "A direção do Hospital Universitário reforça para a população que o HU é um hospital 100% SUS (Sistema Único de Saúde) que não recebe e nem solicita pagamento de nenhuma espécie", reforça a instituição, em nota divulgada pela assessoria de imprena.


"Em caso de contato com solicitação para pagamentos ou outras demandas suspeitas, não faça nenhuma transferência financeira, nem informe seus dados, e comunique a equipe do hospital durante o horário de visitas", acrescenta a direção do HU.


