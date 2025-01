HU de Londrina orienta pacientes sobre procura do atendimento obstétrico e ginecológico

O HU (Hospital Universitário) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) informa que desde a inauguração da sua Maternidade, em novembro de 2023, o acesso correto para pacientes que buscam atendimento obstétrico e ginecológico deve ser feito pela entrada da Maternidade, que fica na Rua Claudio Donisete Cavalieri, 256.





A orientação para o fluxo de entrada pelo acesso correto busca assegurar que as pacientes recebam atendimento ágil, adequado, seguro e humanizado, em consonância com as necessidades específicas de cada caso.





A diretora clínica do HU, Priscila Audibert Nader, ressalta que muitas vezes ao buscarem pelo atendimento, as mulheres acabam se dirigindo à porta de acesso do Pronto-Socorro Geral (Avenida Robert Koch, 60) e Portaria Central (Avenida Alziro Zarur), o que acarreta em atrasos e deslocamentos internos que prejudicam a qualidade e a rapidez do atendimento.





O Hospital Universitário reitera que este esforço conjunto é fundamental para garantir o acesso rápido, seguro e com qualidade aos cuidados especializados pelos profissionais no prédio da Maternidade, evitando assim, incidentes e prejuízos no atendimento às pacientes.