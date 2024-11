Idosas do CCI Oeste se apresentam nesta quarta no Lar São Vicente de Paula em Londrina

No decorrer do ano, outras duas oficinas foram realizadas nos Centros de Convivência do Idoso da zona norte e da zona leste, com duração de três meses cada. “Desta vez, o grupo é inteiramente feminino, mas quando fizemos as ações com os idosos dos outros CCIs, alguns homens se interessam em participar. Percebi que as mulheres são as que mais frequentam os Centros de Convivência”, frisou Poloni.

“Ensaiamos com elas músicas conhecidas da MPB e outras mais desconhecidas para proporcionar um desafio”, explicou o coordenador e professor do projeto, Paulo Vitor Poloni.

O Lar São Vicente de Paula recebe nesta quarta-feira (20), a partir das 9h15, o Coro Cênico formado pelas idosas do CCI (Centro de Convivência da Pessoa Idosa) da região oeste. O público, formado exclusivamente pelos idosos atendidos pelo Lar, assistirá a interpretações de músicas de diferentes artistas, como Dorival Caymmi, Adoniran Barbosa e Paulinho da Viola, entre outros. Todas as canções que serão apresentadas foram ensaiadas semanalmente desde setembro.

CULTURA E ALEGRIA ÀS INSTITUIÇÕES





“Essa ação leva a cultura, a alegria e a música às instituições de longa permanência. É muito importante essa socialização, que proporciona o carinho e afeto, algo tão fundamental para a dignidade e qualidade de vida dessas pessoas. A apresentação também é um agradecimento às equipes pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano”, comentou a secretária municipal do Idoso, Andrea Ramondini Danelon.





Na conclusão de cada oficina, é agendada uma apresentação para encerrar as atividades. A apresentação desta semana, além de finalizar a oficina do CCI Oeste, encerra também as atividades de 2024 do projeto em parceria com a SMI. Mais dois eventos serão realizados em dezembro para concluir as atividades realizadas em conjunto com a SMPM e a SMAS.





O Projeto Coro Cênico recebe apoio da SMC (Secretaria Municipal da Cultura), com recursos do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura). A iniciativa atua em parceria com a SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres), SMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) e SMI (Secretaria Municipal do Idoso), oferendo oficinas de música e de teatro a diferentes grupos mantidos por esses órgãos.





Leia também: