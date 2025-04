Idosos terão baile com música ao vivo no Palco Sunset da ExpoLondrina

Os participantes dos grupos de convivência da SMI (Secretaria Municipal do Idoso) vão ter acesso a uma programação especial na tarde desta quarta-feira (09) na ExpoLondrina, no Parque de Exposições Governador Ney Braga. Das 13h às 17h, o Palco Sunset vai receber um baile de música ao vivo, conduzido pela Banda Trio Modão, que também participa dos eventos dos CCI (Centros de Convivência da Pessoa Idosa).





Além do baile, a programação prevê um aulão de zumba, às 17h, com Zin Osvaldo. A agenda segue noite adentro, com apresentações da Banda da Polícia Militar, banda Show Biss, Adller Beltrão, Anagela e o DJ Bacon. O palco fica próximo à área gastronômica do parque.

As equipes da Secretaria Municipal do Idoso estarão na portaria, com entrada pela BR-369, orientando os idosos para que se dirijam até o Sunset. Na bilheteria, a entrada é gratuita para o público com 65 anos ou mais; para os demais, a entrada inteira custa R$ 18 e a meia R$ 9 durante a promoção da ExpoLondrina 2025.





No evento desta quarta-feira são esperados cerca de 200 idosos.

A secretária municipal do Idoso, Marisol Chiesa, afirmou que a ExpoLondrina, um dos eventos mais tradicionais e representativos do estado, é um espaço que celebra o desenvolvimento do campo, a cultura regional e o encontro entre diferentes gerações. “A participação dos idosos nesse evento é de extrema relevância, pois promove inclusão, valorização da experiência e o fortalecimento de vínculos com a comunidade. Para esse público, estar presente na ExpoLondrina é mais do que um momento de lazer, é uma oportunidade de reconexão com suas raízes, especialmente para aqueles que têm uma história de vida ligada ao meio rural. Além disso, o contato com exposições culturais, apresentações musicais, produtos artesanais e inovações do agronegócio contribui para o bem-estar físico e emocional, incentivando o envelhecimento ativo”, destacou.





Chiesa complementou que a presença dos idosos na feira também enriquece o evento. “Com seu olhar experiente e suas memórias, eles ajudam a manter viva a tradição e transmitem saberes importantes para as novas gerações. Ao integrar os idosos nas programações e garantir acessibilidade, a Prefeitura de Londrina e a ExpoLondrina se mostram comprometidas com uma sociedade mais justa, que valoriza todas as fases da vida”, acrescentou.

De acordo com a coordenadora do Corre Cultura, Rose Castanho, que também é responsável pela programação do Palco Sunset, os bailes são realizados nos CCIs para toda população londrinense com 60 anos ou mais. “Esse evento de amanhã integra o projeto de bailes dos CCIs, que é realizado pela Secretaria Municipal do Idoso. O projeto é executado pelo Corre Cultura, com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. E levar o baile com música ao vivo até a ExpoLondrina é uma forma de mostrar o trabalho que os CCIs fazem com os idosos, e também de despertar nesses idosos o sentimento de pertencimento, para que se sintam participantes do que está acontecendo”, afirmou.





O Projeto Vozes é uma realização da Associação de Arte e Cultura de Londrina (Corre Cultura), com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

Passeios

Além do baile no Palco Sunset, a SMI está organizando grupos para visitas monitoradas na ExpoLondrina 2025, fornecendo o transporte em ônibus próprio. Para quarta-feira, está previsto um passeio com idosos acolhidos na Casa de Apoio Madre Maria Gertrudes, com duração das 13h às 17h. Na quinta (11), será a vez dos idosos da Casa do Bom Samaritano, pela manhã, e do grupo da Legião da Boa Vontade, no período da tarde.





E sexta-feira (12), o ônibus da SMI vai atender o Lar São Vicente de Paulo, com visita monitorada na ExpoLondrina das 9h às 11h; e o Ministério Igreja Batista Reviver, agendados para passearem na feira das 13h às 17h.