Índice de londrinenses que conseguiram limpar o nome cai 50% em março

Os indicadores de março do SPC/Acil (Serviço de Proteção ao Crédito da Associação Comercial e Industrial de Londrina) reforçam a tendência constatada nos últimos meses de queda no número de consumidores incluídos no cadastro de inadimplentes.





Em comparação com março de 2024, houve uma redução de 17,2% no índice de negativados. Em fevereiro, o mesmo indicador ficou em 22,9%. Com isso, o primeiro trimestre de 2025 encerra com uma retração acumulada de 17,4% no ingresso de novos nomes na lista de negativados, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Por outro lado, também houve uma queda bastante expressiva entre os consumidores que conseguiram limpar o nome: 50,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Em fevereiro, o mesmo indicador já havia apresentado queda de 9,7%. No acumulado do primeiro trimestre de 2025, a queda foi de 21,2% na comparação com o mesmo período do ano passado.





Análise

Publicidade





“Este cenário pode indicar uma estagnação na capacidade de recuperação financeira das famílias. Embora haja sinais de maior controle no consumo, refletidos na redução do número de novos inadimplentes, a expressiva queda na quantidade de consumidores que conseguem regularizar suas dívidas revela um ambiente ainda restritivo ao acesso ao crédito. Essa combinação acende um sinal de alerta, pois limita a retomada do consumo, enfraquece a confiança do consumidor e desacelera o giro da economia local. No entanto, a contínua geração de empregos formais e o avanço na renda média do trabalhador surgem como fatores que podem contribuir para a reversão desse quadro nos próximos meses”, destaca Marcos Rambalducci, consultor econômico da Acil.





Os dados do SPC/Acil destacam dois índices: o dos consumidores entrantes (incluídos na restrição ao crédito), que deixaram de pagar alguma conta em dia e tiveram o nome inserido no cadastro de inadimplentes; e os saintes, que estavam com o nome no cadastro de negativados, mas negociaram ou pagaram suas dívidas atrasadas e ‘limparam o nome’, recuperando o crédito.