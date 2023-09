Imagem de Nossa Senhora de cinco metros será restaurada para Festa da Padroeira em Londrina

A imagem de Nossa Senhora Aparecida, que fica na fachada do Santuário, na Vila Nova (região central de Londrina), será restaurada para a grande Festa da Padroeira, cuja programação tem início no dia 30 de setembro e celebra a data oficial da padroeira do Brasil no dia 12 de outubro. Com cinco metros de altura, a santa foi retirada do local com um caminhão muque, um guindauto, para ser restaurada por voluntários do Santuário. A expectativa é que fique pronta antes do dia 30 de setembro, quando tem início a programação religiosa e cultural dos festejos da padroeira.





“A imagem da santa é um ícone da nossa fachada, é parte da nossa característica. E agora será restaurada pelo trabalho valoroso dos nossos voluntários”, afirma padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário. A imagem foi adquirida pela comunidade na época em que o pároco era o padre Vandemir Araújo, em setembro de 2012. O custo da imagem, na época, girou em torno de R$ 18 mil, fora custos de instalação e iluminação, tudo fruto de doações da comunidade. Além disso, um paroquiano doou um terço de cristal, que fica nas mãos de Nossa Senhora Aparecida.

Os voluntários explicam que a imagem da santa já foi retirada duas vezes ao longo desse período. Uma delas para ser lavada e a outra, quando acabou recebendo uma pintura. Desta vez, a imagem de Nossa, que é feita de fibra e tem cinco metros de altura, receberá uma restauração, inclusive elementos que estão gastos pelo tempo. Além disso, o nicho onde está instalada a imagem tem uma gaveta que guarda o livro de doação da imagem e do terço e receberá uma nova iluminação para destacar a imagem.





A imagem foi retirada na última segunda-feira (4), será primeiramente lavada para depois receber a restauração. Ela está nos fundos do Santuário, no Espaço Mariano. Entre os voluntários, estão Pedrina Marques, Célia Moraes, Paulo Moraes e Angelica Biz. “A fé e a devoção de nosso povo merecem que cuidemos dos nossos ícones religiosos”, ressalta o padre Rodolfo Trisltz. A programação completa da Festa da Padroeira 2023 será divulgada a partir do dia 13 de setembro.